È stato pubblicato il trailer finale di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, il nuovo film di Ridley Scott. Il trailer mostra scene di un mondo post-apocalittico e anticipa un film che si inserisce nel genere drammatico e di sopravvivenza. La pellicola segue le vicende di personaggi che cercano di ricostruire la vita dopo un evento catastrofico. La data di uscita in sala non è ancora stata annunciata.

È disponibile il suggestivo trailer finale di The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine, la nuova fatica cinematografica del leggendario regista Ridley Scott (Il gladiatore, Blade Runner). Definito come un thriller epico e avvincente ambientato in un mondo in cui la sopravvivenza è un istinto primordiale ma l’umanità rimane una scelta consapevole, il lungometraggio farà il suo attesissimo debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 26 agosto. La pellicola vanta un cast stellare acclamato dalla critica che vede protagonisti la star in ascesa Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) e il candidato all’Oscar Josh Brolin (Dune), affiancati da Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Dog Stars: svelato il trailer finale del kolossal post-apocalittico di Ridley Scott

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THE DOG STARS Official Trailer (2026) Ridley Scott, Josh Brolin Movie | 4K

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