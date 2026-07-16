Jacob Collier agli Arcimboldi È già sold out

Il concerto di Jacob Collier agli Arcimboldi è stato subito sold out, con la prevendita terminata rapidamente. L’evento prevede l’esibizione del musicista con la Naonis Orchestra, una formazione sinfonica che lo accompagna sul palco. La serata rappresenta uno dei primi appuntamenti estivi a esaurirsi, attirando un vasto pubblico. Non sono stati annunciati ulteriori date o cambiamenti relativi all’evento.

È stato uno dei primi concerti dell’estate ad esaurire la prevendita, perché l’opportunità di ascoltare Jacob Collier con la ricchezza espressiva di una formazione sinfonica come quella Naonis Orchestra che lo affianca stasera sul palco degli Arcimboldi non lascia spazio a incertezze o perplessità. Il formidabile talento britannico è stato una delle ultime grandi intuizioni di Quincy Jones, a cui una quindicina di anni fa bastò imbattersi in un suo video, realizzato tra le quattro parerti della cameretta, per innamorarsene perdutamente. Da lì s’è innescando un circolo virtuoso che ha portato Collier in breve tempo sui palchi di festival prestigiosi e a collaborare con artisti di grido quali Coldplay, Herbie Hancock, John Mayer, Stormzy, Oumou Sangaré, Tori Kelly, Anoushka Shankar, Hans Zimmer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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