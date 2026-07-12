Un artista ha suonato il basso agli Arcimboldi, mentre un altro ha cantato al Castello. La terza settimana di luglio porta concerti sia all’aperto che al chiuso, con artisti di fama nazionale e internazionale. Sono previsti anche progetti musicali meno noti, che attirano attenzione per le loro peculiarità. Gli eventi si svolgono in diverse location della città, coinvolgendo pubblico di varie età e interessi. La musica continua a essere protagonista delle serate estive, tra spettacoli e nuove proposte.

Concerti open air e indoor anche nella terza settimana di luglio: l'estate e la musica non smettono di guardarsi negli occhi. E se da un lato in città sono attesi nomi ben saldi nell'immaginario pop internazionale e nazionale, non mancano progetti musicalmente e mediaticamente curiosi. Tra questi ultimi c'è l'evento atteso domani al Teatro degli Arcimboldi, un progetto musicale che viene da lontano e che ha dato già forma a un album e a un documentario. Sul palcoscenico di viale dell'Innovazione è atteso il pianista Stefano Bollani, alle redini di quello che è davvero un All Star Team della musica jazz italiana: in "Tutta la Vita Live", il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Keanu Reeves suona il basso agli Arcimboldi. E Alex Britti canta al Castello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Keanu Reeves Is Too Smooth on Bass

Notizie e thread social correlati

Alex Britti in concerto il 24 luglio al Castello di Santa Severa (RM)Il cantante italiano ha annunciato le prime dieci date del suo tour estivo, chiamato Brittintoour ’26, che si svolgeranno all'aperto in diverse...

Brittintour 2026: Alex Britti in concerto al Castello di Santa SeveraAlex Britti ha annunciato le prime dieci tappe di Brittintour 2026, un tour musicale che si svolgerà in diverse città italiane, comprese le isole.

Temi più discussi: Keanu Reeves suona il basso agli Arcimboldi. E Alex Britti canta al Castello; Sale l’attesa per i Dogstar in concerto a Pordenone: Keanu Reeves ricoverato, ora sta bene; Keanu Reeves definisce il film misterioso che sta per girare con Tim Miller come Ricomincio da capo con gli squali; Dogstar: recensione di All In Now.

Sale l’attesa per i Dogstar in concerto a Pordenone: Keanu Reeves ricoverato, ora sta benePORDENONE - Dopo la memorabile serata in compagnia dei trascinanti Earth Wind & Fire Experience, che hanno regalato anche un fuoriprogramma con tre brani da brivido, fra cui la ... ilgazzettino.it

Keanu Reeves suona il basso agli Arcimboldi. E Alex Britti canta al CastelloUna settimana di eventi: si parte col pianista Bollani in Tutta la Vita Live, tra improvvisazioni e un docufilm sulla storia dell’ultimo album ... ilgiornale.it