"Oltre ogni ragionevole dubbio". È attorno a questa formula che si consumano i destini giudiziari di tanti individui. Ed è sempre questa formula a (dover) essere un cardine della nostra civiltà. C'è una soglia che va sorpassata a colpi di prove per poter arrivare alla condanna di una persona. È attorno alla necessità e al potere salvifico del dubbio che Giuseppe Brindisi, celebre giornalista e conduttore televisivo noto per il programma "Zona Bianca" su Rete 4 (al ritorno dal 17 giugno prossimo ogni mercoledì sulla stessa rete Mediaset), ha pensato di portare in teatro il Caso Garlasco, quello relativo all'omicidio di Chiara Poggi che da anni coinvolge e, si potrebbe dire, letteralmente ipnotizza gli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente

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Temi più discussi: 'Potresti essere tu – Il caso Garlasco': Giuseppe Brindisi al TAM Teatro Arcimboldi di Milano per una serata dedicata a giustizia, cronaca e verità -; Potresti essere tu: il caso Garlasco, con Giuseppe Brindisi, Umberto Brindani, Antonio De Rensis e Alessandro De Giuseppe; Potresti essere tu: il caso Garlasco in scena agli Arcimboldi; Teatro Arcimboldi: Giuseppe Brindisi, 4 giugno 2026.

Accanto al cancello chiuso a chiave in fondo alle fogne, c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riuscissi a percorrerla, troveresti un ascensore che porta all'esterno. Saresti tu a fuggire. Potresti essere tu a sopravvivere. - R (The Evil Within) x.com

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