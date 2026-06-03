Potresti essere tu | il caso Garlasco in scena agli Arcimboldi

Da ilgiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Oltre ogni ragionevole dubbio". È attorno a questa formula che si consumano i destini giudiziari di tanti individui. Ed è sempre questa formula a (dover) essere un cardine della nostra civiltà. C'è una soglia che va sorpassata a colpi di prove per poter arrivare alla condanna di una persona. È attorno alla necessità e al potere salvifico del dubbio che Giuseppe Brindisi, celebre giornalista e conduttore televisivo noto per il programma "Zona Bianca" su Rete 4 (al ritorno dal 17 giugno prossimo ogni mercoledì sulla stessa rete Mediaset), ha pensato di portare in teatro il Caso Garlasco, quello relativo all'omicidio di Chiara Poggi che da anni coinvolge e, si potrebbe dire, letteralmente ipnotizza gli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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