Italia spaccata | venti oltre i 100 km h un morto per i nubifragi al Nord Ondata di calore sul resto del Paese

Nel Nord Italia si sono verificati temporali nel Triveneto e nubifragi in Emilia-Romagna, con raffiche di vento superiori ai 100 kmh e una tromba d’aria in provincia di Bergamo. Un morto è stato segnalato a causa dei nubifragi. Nel resto del Paese, prevalgono condizioni di sole e temperature elevate.

Temporali nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna con raffiche di vento oltre i 100 kmh e in Lombardia con una tromba d’aria nella Bergamasca, sole e temperature estreme nel resto dell’Italia. E’ un’Italia spaccata in due, ancora per qualche ora, quella disegnata dalle previsioni meteorologiche che si sono puntualmente avverate. Infatti entro oggi il maltempo cesserà di essere protagonista al Settentrione, dove, come già nel resto del Paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. I bollini rossi del ministero della Salute, del resto, non mentono: oggi le città con massimo livello di rischio caldo per la popolazione sono 15 e venerdì diventeranno 16. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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