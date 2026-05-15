Nel nord del paese, una vasta colonna di polvere si è sollevata a causa di un abbassamento repentino di temperatura e delle elevate temperature precedenti. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 135 kmh, provocando danni a strutture e ostacolando la circolazione stradale. La tempesta di polvere, nota come haboob, ha avvolto le zone interessate, riducendo la visibilità e creando situazioni di emergenza. Le autorità stanno valutando i danni causati dal forte vento e dai disagi provocati dall'evento atmosferico.

? Domande chiave Come ha fatto il calore estremo a scatenare l'haboob?. Quali danni hanno causato le raffiche a 135 kmh?. Perché la visibilità è crollata a zero in pochi minuti?. Come influirà l'erosione del terreno sulla sicurezza delle infrastrutture?.? In Breve Temperature tra 30 e 35°C e aria secca hanno alimentato il fenomeno.. Venti oltre 100-135 kmh hanno causato blackout e danni strutturali.. L'haboob ha colpito le contee di Hill, Blaine e Chouteau il 13 maggio.. L'evento presso la diga di Fresno ha causato abbattimento alberi e disagi stradali.. Un muro di polvere alto e denso ha travolto il nord del Montana nella serata del 13 maggio, oscurando completamente il paesaggio nelle contee di Hill, Blaine e Chouteau dopo una giornata di caldo estremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montana, muro di polvere e venti a 135 km/h: caos nel nord del paese

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