L’Italia torna in campo nella Volleyball Nations League 2026 dopo aver perso 3-2 contro il Giappone. La partita contro il Belgio si svolgerà oggi, con orario, tv, programma e streaming disponibili. Dopo la sconfitta, la squadra italiana non può permettersi di perdere altri punti, in quanto il margine di errore si è ridotto. La sfida si gioca in un contesto di esigenze di classifica e qualificazione.

Il margine d’errore si è assottigliato e l’Italia non può permettersi di lasciare altri punti per strada. Dopo il 3-2 incassato contro il Giappone, la Nazionale maschile torna subito in campo nella Volleyball Nations League 2026 per affrontare il Belgio. La sfida, in programma giovedì 16 luglio alle ore 8.30 italiane, rappresenta il secondo impegno della Pool 9 di Osaka e può incidere in maniera importante sulla corsa degli azzurri verso le Finals. La formazione di Ferdinando De Giorgi ha inaugurato l’ultima settimana della fase intercontinentale con una sconfitta che ha lasciato sensazioni contrastanti. Contro la capolista Giappone, sostenuta da oltre diecimila spettatori, l’Italia ha giocato alla pari per cinque set, imponendosi nel primo parziale per 26-24 e trovando nel quarto la forza per allungare la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Italia-Belgio oggi, Nations League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia vs Belgio | Volleyball Nations League Femminile | 10 luglio 2026 LIVE SCORE |

Notizie e thread social correlati

Italia-Belgio oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si gioca Italia contro Belgio nella Nations League di volley femminile 2026.

Leggi anche: Italia-Belgio oggi in tv, Nations League volley femminile 2026: orario, canale, programma, streaming

Temi più discussi: VNL: l’Italia non si ferma, superato il Belgio 3-0; Nations League: Antropova e il muro azzurro abbattono il Belgio, l'Italia vola alle Final Eight; Italia-Belgio oggi in tv, Nations League volley femminile 2026: orario, canale, programma, streaming; Volleyball Nations League 2026: l'Italia batte il Belgio e vola alle Finals, ora la sfida al Canada • Pallavolo femminile.

L’Italia perde 3-2 contro il Giappone all’Asue Arena di Osaka e resta ferma a cinque vittorie nella Nations League. Gli azzurri cedono al tie-break dopo una gara di cinque set e il 16 luglio sfideranno il Belgio alle 8.30 italiane. #Italvolley x.com

Nations League, Italia-Belgio: gli azzurri cercano la prima vittoria ad OsakaL'Italia torna subito in campo nella terza settimana della Volleyball Nations League dopo la sconfitta maturata all'esordio della Pool 9 contro il Giappone. Gli azzurri affronteranno il Belgio giovedì ... it.blastingnews.com

[BIG NEWS] Serie A Football Simulation Game — Coppa Italia & Daily Challenge is live, compete for the global leaderboard reddit

Dove vedere in tv Italia-Belgio, Nations League volley 2026: orario, programma, streamingDopo aver affrontato il Giappone nel confronto che ha aperto l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile, ... oasport.it