Italia-Belgio oggi in tv Nations League volley femminile 2026 | orario canale programma streaming
L’Italia affronta oggi il Belgio nella Volleyball Nations League femminile 2026. La partita si svolge in TV e streaming, con orario e canale specifici disponibili online. Dopo aver iniziato la torneo contro l’Ucraina, la squadra italiana si prepara a una sfida più difficile contro il Belgio. La gara rappresenta una tappa importante nel calendario del torneo.
Dopo aver inaugurato l’ultima settimana della Volleyball Nations League 2026 contro l’Ucraina, l’Italia è attesa da un banco di prova decisamente più impegnativo. Venerdì 10 luglio, alle 14.30 italiane, le azzurre affronteranno il Belgio nella seconda uscita della Pool asiatica, una sfida che potrebbe avvicinare in maniera concreta la formazione di Julio Velasco alla qualificazione per le Finals di Macao. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BELGIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.30 La situazione di classifica sorride alle campionesse olimpiche, che dopo le prime due settimane occupano il terzo posto con 18 punti, alle spalle soltanto di Stati Uniti e Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Buongiorno...Sono nata in Belgio ma le mie origini sono carrucese!! È sono fierissima di esserlo. Mia lingua di nascita era il piemontese. Sono trista che l'Italia non gioca ai mondiali.. Ma,oggi, sono fiera di essere anche belga ( doppia nationalità ). Il Belgio ha facebook
OGGI TOCCA ANCORA ALLE AZZURRINE! Terzo appuntamento agli Europei Under 18 per l'Italia, che oggi alle ore 14:00 scende in campo per affrontare il Belgio. Diretta sul canale YouTube CEVolleyball (link in bio e nelle storie) Forza ragazze! - X x.com
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