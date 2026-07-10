Italia-Belgio oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca Italia contro Belgio nella Nations League di volley femminile 2026. La partita segue l’incontro con l’Ucraina, e rappresenta un confronto più difficile per la squadra italiana. L’appuntamento è previsto in serata, con diretta televisiva e streaming disponibili. Il match si svolge in un palazzetto con pubblico limitato, e le due formazioni si affrontano con i rispettivi roster ufficiali.

Dopo aver inaugurato l’ultima settimana della Volleyball Nations League 2026 contro l’Ucraina, l’Italia è attesa da un banco di prova decisamente più impegnativo. Venerdì 10 luglio, alle 14.30 italiane, le azzurre affronteranno il Belgio nella seconda uscita della Pool asiatica, una sfida che potrebbe avvicinare in maniera concreta la formazione di Julio Velasco alla qualificazione per le Finals di Macao. La situazione di classifica sorride alle campionesse olimpiche, che dopo le prime due settimane occupano il terzo posto con 18 punti, alle spalle soltanto di Stati Uniti e Brasile. Oltre al pass per la fase finale, l’obiettivo dell’Italia è quello di conservare una posizione favorevole in graduatoria, fondamentale in vista degli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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