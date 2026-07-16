Italia-Belgio oggi in tv Nations League volley 2026 | orario canale programma streaming

L’Italia torna in campo nella Volleyball Nations League 2026 dopo aver perso 3-2 contro il Giappone. La partita contro il Belgio si gioca oggi e sarà trasmessa in diretta in tv e streaming. La squadra italiana non può permettersi di perdere altri punti dopo il risultato precedente.

Il margine d’errore si è assottigliato e l’Italia non può permettersi di lasciare altri punti per strada. Dopo il 3-2 incassato contro il Giappone, la Nazionale maschile torna subito in campo nella Volleyball Nations League 2026 per affrontare il Belgio. La sfida, in programma giovedì 16 luglio alle ore 8.30 italiane, rappresenta il secondo impegno della Pool 9 di Osaka e può incidere in maniera importante sulla corsa degli azzurri verso le Finals. La formazione di Ferdinando De Giorgi ha inaugurato l’ultima settimana della fase intercontinentale con una sconfitta che ha lasciato sensazioni contrastanti. Contro la capolista Giappone, sostenuta da oltre diecimila spettatori, l’Italia ha giocato alla pari per cinque set, imponendosi nel primo parziale per 26-24 e trovando nel quarto la forza per allungare la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Belgio | Volleyball Nations League Femminile | 10 luglio 2026 LIVE SCORE |

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