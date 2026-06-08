Si entra ufficialmente nella fase clou della stagione internazionale per quanto riguarda il pentathlon moderno. Sta infatti per alzarsi in sipario sull’attesissima tappa di Budapest della World Cup 2026, il terzo ed ultimo appuntamento, che anticiperà le Finali che si disputeranno sempre nella capitale ungherese tra il 22 ed il 28 giugno prossimi. Ci attende un evento che proporrà i migliori pentatleti e pentatlete del mondo con i padroni di casa che partono con i favori del pronostico con un duello decisamente atteso nella gara femminile, mentre a livello maschile siamo di fronte ad un vero e proprio “tutti contro tutti”. Lo status dell’Ungheria come potenza del pentathlon è spiegato perfettamente dalla presenza in squadra sia dell’attuale numero 1 al mondo che della campionessa olimpica in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, 11 azzurri al via della tappa di Budapest della World Cup per… tornare a Budapest a fine mese!

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