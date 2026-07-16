Le ispezioni nelle aziende sono in calo, con meno controlli rispetto al passato. L’attività, gestita dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro, ma si trova ad operare su un territorio con molte aziende di settori diversi, dal cartario al manifatturiero. La complessità di questa attività richiede rinforzi, dato che i controlli sono sempre meno numerosi.

È un’attività complessa quella che si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro e di attività ispettiva, svolta dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Non semplice perché operante su un territorio dove insistono numerose aziende, dal cartario al cartotecnico, dal manifatturiero ai servizi. Una moltitudine di imprese che insieme alle pubbliche amministrazioni vedono coinvolte migliaia di lavoratori e lavoratrici. Facciamo il punto con il dottor Dino Parducci, direttore della medicina del lavoro e Pisll, responsabile dell’area di Lucca, e con l’ingegnere Vito Tafaro, responsabile della prevenzione nella Valle del Serchio. "C’è da sottolineare –... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ispezioni in azienda: "Siamo sempre meno". Servono rinforzi"

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