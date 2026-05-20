Il fenomeno del bullismo sta evolvendo, passando da comportamenti principalmente fisici a forme più online e digitali. Secondo un esperto, i giovani si esprimono, condividono e instaurano relazioni sempre più spesso attraverso piattaforme digitali e strumenti di intelligenza artificiale. Questa trasformazione rende più difficile individuare e contrastare gli episodi, rendendo necessarie analisi predittive per anticipare le situazioni di rischio. La diffusione di queste modalità di interazione tra i giovani sta modificando le dinamiche di comportamento e le strategie di intervento.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il bullismo sta diventando sempre meno fisico e molto più virtuale. I ragazzi oramai parlano, si confidano e si fidanzano con l'intelligenza artificiale. Questo è un mondo che sta andando un po' al contrario. Dobbiamo fare un'analisi predittiva: non dobbiamo correre ogni volta incontro alle emergenze, ma capire come il disagio sta evolvendo, dove i giovani stanno andando". Così il presidente dell'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile Luca Massaccesi nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Massaccesi: "Sempre meno fisico e più virtuale, servono analisi predittive"

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