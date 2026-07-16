Isola dei famosi Mediaset non commenta gli spoiler | il reality di Selvaggia Lucarelli non è a rischio

Mediaset non ha rilasciato commenti sugli spoiler riguardanti l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, che si è conclusa con la registrazione della finale. La prima stagione condotta da Selvaggia Lucarelli si è conclusa nelle ultime ore, dopo che sono circolate anticipazioni sulla vittoria. Non sono stati forniti dettagli sul nome del vincitore né sulla durata della registrazione finale. La produzione ha mantenuto il silenzio sulle indiscrezioni trapelate.

L'Isola dei famosi ha il suo vincitore. La finale è stata registrata in queste ore. Questa prima edizione condotta da Selvaggia Lucarelli è stata funestata dagli spoiler. Fanpage.it ha appreso da fonti vicine a Mediaset che l'azienda non intende dare peso alle indiscrezioni trapelate, alcune delle quali false. Inoltre, al momento non sarebbe a rischio la messa in onda del programma su Canale5. Vediamo cosa è emerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Isola dei Famosi nel caos: lo scatto segreto di Selvaggia che fa tremare la produzione!

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