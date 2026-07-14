Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che solo una delle anticipazioni circolate sul reality di Canale 5 è corretta, smentendo le numerose indiscrezioni diffuse online. La conduttrice ha commentato le voci secondo cui il programma sarebbe stato registrato in anticipo rispetto alla messa in onda, affermando che questa informazione non corrisponde alla realtà. Non sono stati forniti dettagli su quale delle anticipazioni sia vera o falsa.

La conduttrice interviene dopo le numerose indiscrezioni circolate sul reality di Canale 5, registrato in anticipo rispetto alla messa in onda, e mette in discussione le anticipazioni diffuse sul web. L'Isola dei Famosi finisce al centro del caso spoiler. Dopo le numerose indiscrezioni circolate sul web sulle puntate già registrate nelle Filippine, Selvaggia Lucarelli, conduttrice del programma, è intervenuta sui social per mettere in dubbio molte delle anticipazioni apparse online, definendole poco attendibili. Quest'anno il reality di Canale 5 deve fare i conti con un problema inedito: gli spoiler. Per la prima volta nella storia del programma, infatti, le puntate non andranno in onda in diretta, ma vengono registrate in anticipo, lasciando spazio alla diffusione di indiscrezioni sui possibili eliminati e sui protagonisti del gioco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli smentisce gli spoiler: Solo una cosa è vera”

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LIsola dei Famosi, svelato parte del cast di Selvaggia Lucarelli: che noia, sempre i soliti nomi!

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