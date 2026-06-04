ISOLA DEI FAMOSI | SPOILERATO IL CAST DEL REALITY DI SELVAGGIA LUCARELLI

L’Isola dei Famosi sta per tornare con una nuova edizione condotta da Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin. Il cast include personaggi noti, anche se i nomi ufficiali non sono ancora stati divulgati. La produzione ha annunciato una versione rivisitata del reality, senza specificare i partecipanti. La data di inizio non è stata comunicata, e si attende l’annuncio ufficiale sui concorrenti.

L’ Isola dei Famosi prende forma. La nuova edizione, rivoluzionata almeno sulla carta, vedrà al timone Selvaggia Lucarelli affiancata da Alvin e un cast di personaggi noti. Partiamo dal conduttore radiofonico e “anti influencer” Il Musazzi, all’anagrafe Stefano Musazzi, l’attrice Eva Grimaldi, uno che è di casa nei reality come Luca Onestini e la veterana dei giornalisti di Sport Mediaset Claudia Peroni. E ancora Alexander Caniggia, di professione modello, influencer, cantante, attore e soprattutto figlio di Claudio Caniggia, giocatore argentino molto noto in Italia negli anni ’80 e ’90. Questi i nomi svelati da Affari Italiani e Biccy. Si... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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DEI FAMOSI: SPOILERATO IL CAST DEL REALITY DI

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