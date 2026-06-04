ISOLA DEI FAMOSI | SPOILERATO IL CAST DEL REALITY DI SELVAGGIA LUCARELLI

Da bubinoblog 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Isola dei Famosi sta per tornare con una nuova edizione condotta da Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin. Il cast include personaggi noti, anche se i nomi ufficiali non sono ancora stati divulgati. La produzione ha annunciato una versione rivisitata del reality, senza specificare i partecipanti. La data di inizio non è stata comunicata, e si attende l’annuncio ufficiale sui concorrenti.

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L’ Isola dei Famosi prende forma. La nuova edizione, rivoluzionata almeno sulla carta, vedrà al timone Selvaggia Lucarelli affiancata da Alvin e un cast di personaggi noti. Partiamo dal conduttore radiofonico e “anti influencer” Il Musazzi, all’anagrafe Stefano Musazzi, l’attrice Eva Grimaldi, uno che è di casa nei reality come Luca Onestini e la veterana dei giornalisti di Sport Mediaset Claudia Peroni. E ancora Alexander Caniggia, di professione modello, influencer, cantante, attore e soprattutto figlio di Claudio Caniggia, giocatore argentino molto noto in Italia negli anni ’80 e ’90. Questi i nomi svelati da Affari Italiani e Biccy. Si... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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