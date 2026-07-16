Ischia ragazzini di 15 e 16 anni tentano di truffare anziani | denunciati

Due minorenni di 15 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia. I ragazzi, residenti a Torre Annunziata e Napoli, sono stati trovati con indirizzi e punti di ritiro di denaro e gioielli sui telefoni, prima di riuscire a mettere in atto una truffa agli anziani. La coppia è stata intercettata mentre tentava di colpire le vittime.

Due ragazzi di 15 e 16 anni, residenti a Torre Annunziata e Napoli, sono stati intercettati dai carabinieri a Ischia prima che riuscissero a colpire. Sui telefoni avevano indirizzi e punti di ritiro di denaro e gioielli. Due minorenni di 15 e 16 anni, residenti rispettivamente a Torre Annunziata e Napoli, sono stati denunciati dai carabinieri a Ischia con l’accusa di tentata truffa ai danni di persone anziane. I due sono stati intercettati dai militari dell’Aliquota Radiomobile prima che, secondo gli investigatori, riuscissero a mettere a segno nuovi raggiri sull’isola. Durante il controllo, nello zaino dei due ragazzi i carabinieri hanno trovato una placca e un tesserino falsi della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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