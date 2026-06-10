Gioielli rubati e inseguimento da film | arrestati in flagranza due giovani Si erano finti carabinieri per truffare un' anziana

Due giovani sono stati arrestati in flagranza dopo aver tentato di truffare un'anziana fingendosi carabinieri. Durante l'operazione, sono stati trovati con gioielli rubati e sono fuggiti in auto, dando vita a un inseguimento che si è concluso con il loro arresto. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in un quartiere della città. Non sono stati riportati danni a persone o proprietà.

ANCONA – Su fingono dei carabinierini e provano a raggirare un anziana: colti in flaglanza parte l'inseguimento. Sventata l'ennesima truffa dai carabinieri di Ancona e recuperata tutta la refurtiva. I carabinieri di Ancona hanno arrestato in flagranza due giovani per truffa aggravata, resistenza a un pubblico ufficiale e, per il conducente del veicolo a bordo del quale viaggiavano, rifiuto di sottoporsi all'accertamento per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il caso I malviventi hanno agito utilizzando la subdola tecnica del "finto carabiniere". La vittima, un'anziana 80enne residente ad Ancona, è stata raggirata... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Furti in casa, inseguimento da film fino a Milano: quattro arresti dei Carabinieri

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