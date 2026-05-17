Truffe agli anziani a Colleferro fermati due sospetti | decisivo l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri
Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno svolto un’operazione a Colleferro che ha portato alla denuncia di due uomini sospettati di aver preso di mira anziani con truffe. Le autorità sono intervenute a seguito di diverse segnalazioni ricevute al numero di emergenza 112, che hanno segnalato attività sospette nella zona. L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i due soggetti coinvolti.
Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione contro le truffe agli anziani condotta a Colleferro dopo numerose segnalazioni giunte al NUE 112 nella mattinata di ieri.Gli agenti del Commissariato, impegnati insieme ai Carabinieri in un mirato servizio di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Truffe ad anziani per 2 milioni e mezzo. Sgominato banda a Milano
Sullo stesso argomento
Colleferro. In trasferta da Napoli per tentare truffe agli anziani. La Polizia di Stato denuncia due persone per truffa aggravataCronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di ieri, 15 Maggio, numerose segnalazioni giungevano al NUE 112 riguardanti diversi tentativi di...
Minaccia di impiccarsi nella sua abitazione: 60enne salvato da intervento congiunto di carabinieri e poliziaUn uomo di 60 anni, residente ad Aci Sant'Antonio e solo in casa, ha contattato la sala operativa del commissariato di polizia di stato di Acireale...
Truffe agli anziani, incontro a Cavoretto: Oggi i raggiri passano soprattutto dai cellulari x.com
Nonni e nipoti contro le truffe agli anziani: continua l’opera d’informazione dei carabinieri Incontro all’Istituto Scolastico Comprensivo di Gallicano. La storia del nonno Maurizio Bertagni Carabinieri e studenti alleati contro le truffe agli anziani. È una delle azion - Facebook facebook
Carabinieri e studenti insieme contro le truffe agli anzianiGALLICANO - Carabinieri e studenti alleati contro le truffe agli anziani. E’ una delle azioni realizzate dalla Compagnia Carabinieri di Castelnuovo ... giornaledibarga.it
Truffe agli anziani, incontro a Cavoretto: Oggi i raggiri passano soprattutto dai cellulariDal finto tecnico al falso carabiniere, fino ai messaggi su WhatsApp che sembrano arrivare da figli o amici in difficoltà. Le truffe cambiano volto, diventano sempre più digitali e colpiscono non ... torinoggi.it