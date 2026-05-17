Truffe agli anziani a Colleferro fermati due sospetti | decisivo l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno svolto un’operazione a Colleferro che ha portato alla denuncia di due uomini sospettati di aver preso di mira anziani con truffe. Le autorità sono intervenute a seguito di diverse segnalazioni ricevute al numero di emergenza 112, che hanno segnalato attività sospette nella zona. L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i due soggetti coinvolti.

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