Truffe agli anziani a Colleferro fermati due sospetti | decisivo l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri

Da frosinonetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno svolto un’operazione a Colleferro che ha portato alla denuncia di due uomini sospettati di aver preso di mira anziani con truffe. Le autorità sono intervenute a seguito di diverse segnalazioni ricevute al numero di emergenza 112, che hanno segnalato attività sospette nella zona. L’azione congiunta delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i due soggetti coinvolti.

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Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione contro le truffe agli anziani condotta a Colleferro dopo numerose segnalazioni giunte al NUE 112 nella mattinata di ieri.Gli agenti del Commissariato, impegnati insieme ai Carabinieri in un mirato servizio di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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