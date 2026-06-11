Iran-Usa scattano i raid americani su obiettivi strategici Trump | Senza un accordo continueremo a bombardare

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro obiettivi militari iraniani vicino allo Stretto di Hormuz. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si inserisce in un aumento delle tensioni tra i due paesi. L'amministrazione americana ha indicato che gli attacchi sono stati condotti senza l'uso di forze terrestri e hanno colpito strutture considerate strategiche. In risposta, un ex presidente ha dichiarato che senza un accordo continueranno le operazioni militari.

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran in nottata hanno raggiunto un nuovo livello con l'avvio di una serie di attacchi americani contro obiettivi militari iraniani situati nei pressi dello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato da Axios, citando una fonte americana, le operazioni militari statunitensi sono ufficialmente iniziate nelle ultime ore. In contemporanea, fonti iraniane riprese dal sito israeliano Ynet hanno riferito di esplosioni udite sull'isola di Kish, nel Golfo Persico. Fonti del Pentagono, citate dal Wall Street Journal, hanno precisato che tutti i bersagli colpiti si trovavano nelle vicinanze dello Stretto di Hormuz. I raid avrebbero preso di mira postazioni radar, sistemi di difesa aerea e infrastrutture di comunicazione e sorveglianza considerate cruciali per le capacità operative iraniane nella regione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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