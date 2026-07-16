Iran esplosioni a Teheran | attivato il sistema di difesa aerea L’esercito Usa | Colpiti centri di comando – DIRETTA

Nelle prime ore del giorno, Teheran è stata interessata da diverse esplosioni, portando all'attivazione del sistema di difesa aerea. L’esercito statunitense ha comunicato che sono stati colpiti centri di comando. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni specifici.

Nuova escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Nelle prime ore della giornata una serie di esplosioni ha interessato Teheran, dove è entrato in funzione il sistema di difesa aerea. Poco dopo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato di aver colpito centri di comando, sistemi missilistici, postazioni di difesa aerea e infrastrutture militari iraniane nell’ambito delle operazioni per la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Donald Trump ha annunciato il rilascio di una cittadina americana detenuta in Iran dal dicembre 2024. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 06:45 – Esercito della Giordania: “Intercettati otto missili iraniani” L’esercito giordano ha reso noto di aver intercettato otto missili iraniani diretti verso il proprio territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

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