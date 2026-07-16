Iran esplosioni a Teheran | attivato il sistema di difesa aerea L’esercito Usa | Colpiti centri di comando – DIRETTA

Da thesocialpost.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle prime ore del giorno, Teheran è stata interessata da diverse esplosioni, portando all'attivazione del sistema di difesa aerea. L’esercito statunitense ha comunicato che sono stati colpiti centri di comando. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuova escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Nelle prime ore della giornata una serie di esplosioni ha interessato Teheran, dove è entrato in funzione il sistema di difesa aerea. Poco dopo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato di aver colpito centri di comando, sistemi missilistici, postazioni di difesa aerea e infrastrutture militari iraniane nell’ambito delle operazioni per la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, Donald Trump ha annunciato il rilascio di una cittadina americana detenuta in Iran dal dicembre 2024. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 06:45 – Esercito della Giordania: “Intercettati otto missili iraniani” L’esercito giordano ha reso noto di aver intercettato otto missili iraniani diretti verso il proprio territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

iran esplosioni a teheran attivato il sistema di difesa aerea l8217esercito usa colpiti centri di comando 8211 diretta
© Thesocialpost.it - Iran, esplosioni a Teheran: attivato il sistema di difesa aerea. L’esercito Usa: “Colpiti centri di comando” – DIRETTA
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

Video Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

Notizie e thread social correlati

Iran, Usa: colpiti centri di comando di Teheran. Trump: “Rilasciata cittadina Usa detenuta dal 2024” – La direttaGli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro centri di comando a Teheran, secondo fonti ufficiali.

Iran, udite forti esplosioni a Bandar Abbas. Gli Usa aspettano una risposta sul memorandum da Teheran – La direttaNella giornata di oggi si attende una risposta da parte di Teheran a un memorandum d’intesa presentato dagli Stati Uniti, in un tentativo di...

Temi più discussi: Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'; Terza notte di attacchi Usa sull’Iran. Teheran: Colpite due petroliere, un morto; Teheran lancia attacchi contro Qatar, Emirati, Bahrein e Kuwait dopo raid USA; Iran, esplosioni nel sud. Teheran annuncia lo stop al transito a Hormuz, il Centcom: Lo Stretto è aperto.

iran esplosioni a teheranIran: attivate le difese aeree a Teheran e in altre cittàLe difese aeree iraniane sono entrate in funzione nella capitale Teheran e nella città di Pakdasht, mentre continuano le operazioni ... agenzianova.com

iran esplosioni a teheranMinacce contro Trump a Teheran: murale e tensioni in IranA Teheran, un murale raffigurante Donald Trump in una bara con la scritta 'Uccideremo Trump' riflette le tensioni crescenti tra Iran e Stati Uniti. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web