Iran udite forti esplosioni a Bandar Abbas Gli Usa aspettano una risposta sul memorandum da Teheran – La diretta

Nella giornata di oggi si attende una risposta da parte di Teheran a un memorandum d’intesa presentato dagli Stati Uniti, in un tentativo di risolvere la guerra in corso. Nel frattempo, a Bandar Abbas si sono udite forti esplosioni, secondo quanto riportano fonti locali e media internazionali. La situazione rimane tesa, con l’attenzione rivolta anche alle reazioni di entrambe le parti coinvolte.

È attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Nelle ultime ore si è parlato di una replica da parte dell’Iran entro i prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina previsto per il 14-15 maggio. Il possibile accordo quadro, composto da una sola pagina, includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut. A riferirlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l’intesa – ancora in fase di definizione – avrebbe l’obiettivo di «porre fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso».🔗 Leggi su Open.online

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