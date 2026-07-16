Iran Usa | colpiti centri di comando di Teheran Trump | Rilasciata cittadina Usa detenuta dal 2024 – La diretta
Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro centri di comando a Teheran, secondo fonti ufficiali. La risposta iraniana è arrivata immediatamente, senza dettagli specifici sui bersagli o sui danni. Nella stessa giornata, il governo statunitense ha annunciato il rilascio di una cittadina statunitense detenuta dal 2024. La situazione resta tesa, con scambi di azioni militari e dichiarazioni ufficiali tra le due parti.
In Iran la guerra non si ferma. Anche questa notte sono proseguiti gli attacchi Usa, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran. Mentre il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che gli iraniani hanno rilasciato una cittadina Usa detenuta dal 2024. “ Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare i marinai innocenti a bordo delle navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz”. Così in un post su X il Centcom, il Comando Centrale delle forze armate Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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LIran Prende il Comando Strategico. Gli USA a Corto di Mosse | Steve Starr
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