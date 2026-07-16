Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro centri di comando a Teheran, secondo fonti ufficiali. La risposta iraniana è arrivata immediatamente, senza dettagli specifici sui bersagli o sui danni. Nella stessa giornata, il governo statunitense ha annunciato il rilascio di una cittadina statunitense detenuta dal 2024. La situazione resta tesa, con scambi di azioni militari e dichiarazioni ufficiali tra le due parti.

In Iran la guerra non si ferma. Anche questa notte sono proseguiti gli attacchi Usa, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran. Mentre il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che gli iraniani hanno rilasciato una cittadina Usa detenuta dal 2024. “ Le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare i marinai innocenti a bordo delle navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz”. Così in un post su X il Centcom, il Comando Centrale delle forze armate Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, Usa: colpiti centri di comando di Teheran. Trump: “Rilasciata cittadina Usa detenuta dal 2024” – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIran Prende il Comando Strategico. Gli USA a Corto di Mosse | Steve Starr

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta, nuovi raid Usa a Hormuz. Teheran: Lo stretto è chiuso”. Trump smentisce: “È aperto, li abbiamo colpiti duramente”Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre le autorità statunitensi affermano che il passaggio è ancora aperto e che sono stati...

Raid Usa in Iran, Trump: "Colpiti obiettivi in profondità". Teheran risponde attaccando basi americane in Bahrain e Kuwait e promette di chiudere HormuzLe forze statunitensi hanno condotto un attacco nella regione dello Stretto di Hormuz, in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache.

Temi più discussi: Iran-Usa, la tensione è altissima: Hormuz di nuovo chiuso e nuovi attacchi, ultime news oggi 12 luglio; Nuovi raid Usa sull'Iran. La reazione di Teheran: colpite basi in Kuwait e Bahrein; Attacchi USA contro l'Iran: colpiti centri di comando, difese aeree e basi missilistiche; Iran, colpiti depositi di armi e altre strutture militari Usa in Bahrein.

Dall'Iran nuovi raid sulle basi statunitensi di Bahrein, Kuwait e Giordania. A Teheran esplosioni, attivato il sistema di difesa aerea. Gli Usa: colpiti centri di comando iraniani. Lunedì Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Il video della Difesa Usa sulla quinta notte x.com

Attacchi USA contro l'Iran: colpiti centri di comando, difese aeree e basi missilisticheGli Stati Uniti hanno concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira infrastrutture militari strategiche. Secondo quanto comunicato dallo U.S. Central Command, ... ilmessaggero.it

Iran, Usa: colpiti centri di comando di Teheran. Trump: Rilasciata cittadina Usa detenuta dal 2024 – La direttaIn Iran la guerra non si ferma. Anche questa notte sono proseguiti gli attacchi Usa, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran. Mentre il presidente ... lapresse.it