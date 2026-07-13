Una delle collaborazioni cinematografiche più ambiziose e attese degli ultimi anni prende ufficialmente forma. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno rilasciato il primo trailer ufficiale di Digger, il nuovo lungometraggio originale diretto dal regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu che vedrà come protagonista assoluto il divo Tom Cruise. Il trailer segue la speciale retrospettiva dedicata alla carriera di Tom Cruise diffuso nelle settimane scorse. Il progetto unisce per la prima volta l’energia del re indiscusso del cinema d’azione hollywoodiano con la visione autoriale profonda e stratificata del cineasta messicano. La... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Digger: svelato il nuovo misterioso film di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise

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