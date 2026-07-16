I risultati delle prove Invalsi 2026 mostrano un calo delle performance nelle scuole primarie, con difficoltà in italiano. Al contrario, le scuole superiori ottengono risultati migliori, anche se si registra una diminuzione della dispersione scolastica. I dati evidenziano differenze significative tra i vari ordini di scuola, con le primarie che evidenziano più criticità rispetto alle superiori. Non sono stati forniti dettagli su eventuali variazioni regionali o su altri indicatori specifici.

La scuola primaria peggiora, mentre se la cavano bene le superiori: sono i dati del rapporto sulle prove Invalsi 2026. Gli studenti stentano in italiano, ma cala la dispersione scolastica. Servizio di Fausto Nicastro TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Invalsi: male scuola primaria, meglio alle superiori

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