Nel 2026, i dati mostrano che il numero di studenti che abbandonano gli studi in Italia è al livello più basso registrato. La riduzione degli abbandoni scolastici è stata confermata da fonti ufficiali, segnando una diminuzione rispetto agli anni precedenti. La notizia è stata commentata positivamente da un rappresentante del governo, che ha definito i giovani “la notizia più bella”.

C’è da festeggiare, dati alla mano: gli abbandoni scolastici in Italia sono al minimo, nel 2026. Sempre meno studenti lasciano gli studi, su iniziativa propria o su input delle famiglie, la conferma che la scuola sa reagire alle difficoltà sociale e migliora anche i propri standard di accoglienza, secondo i dati Invalsi presentati questa mattina dal ministro Valditara. “Dati che dicono una cosa semplice, e bella: oltre 520.000 ragazzi che rischiavano di lasciare la scuol a, non l’hanno fatto. L’abbandono scolastico era all’11,5% nel 2022. Oggi è al 7,3%”, scrive in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Invalsi, i dati sugli abbandoni che fanno felice il governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Invalsi 2026, crollano gli abbandoni scolastici: Meloni: “Ragazzi, siete la notizia più bella”

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