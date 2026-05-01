Il Primo Maggio di quest'anno ha visto la partecipazione della premier insieme ai ragazzi autistici di Pizzaut, un'associazione di Monza che coinvolge giovani con sindrome dello spettro autistico nella preparazione di pizza. La leader ha rivolto loro un messaggio di apprezzamento, definendoli i lavoratori più straordinari. Durante l'evento, sono stati condivisi momenti di convivialità con mozzarella e basilico, e sono stati diffusi anche alcuni video dell'iniziativa.

Un Primo Maggio di amicizia, mozzarella e basilico quello della premier Giorgia Meloni insieme ai pizzaioli con sindrome dello spettro autistico che gestiscono Pizzaut a Monza. “Nel giorno della festa dei lavoratori sono venuta a salutare i lavoratori più straordinari”, ha detto la presidente del Consiglio nel ristorante, inaugurato nel 2021, gestito da ragazzi e ragazze autistici e vuole promuovere inclusione, autonomia e inserimento nel lavoro. La visita è stata anche un’occasione per omaggiare i ristoratori e le ristoratrici di una bandiera italiana. “Avere la presidente del Consiglio, il primo maggio, in un luogo dove tutti i lavoratori sarebbero stati esclusi dal mondo del lavoro, e’ un messaggio straordinario.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Primo Maggio della Meloni dai ragazzi autistici di Pizzaut: “Siete i lavoratori più straordinari” (video)

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