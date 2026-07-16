I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare, sono poco più del 60%. E’ il verdetto dei test Invalsi. Meglio va l’italiano: “Per quanto riguarda l’italiano, si registra una crescita in tutto il Paese con un tasso che raggiunge il 54%. Sono particolarmente felice per i progressi del Mezzogiorno (dal 44% al 47%) e delle isole (dal 43% al 47%). Il Nord si posiziona su livelli alti e in seconda liceo è interessante notare come il Sud cresca fino a raggiungere quasi la media nazionale, nonostante sia stata la fascia più colpita dalle conseguenze del Covid, come ricordato dal Presidente Ricci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Invalsi 2026, crolla la matematica alle elementari. Valditara: «Più carta e penna, meno tablet»

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