Invalsi 2026 alle elementari un bimbo su tre non arriva a conoscenze di base in matematica | È come se il sistema si fosse assestato in basso

Da vanityfair.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terzo dei bambini delle elementari non raggiunge le competenze di base in matematica secondo i risultati Invalsi 2026. I dati indicano che il livello delle conoscenze si è stabilizzato su valori inferiori rispetto a prima della pandemia. Dopo il periodo di crisi, i risultati scolastici non sono migliorati e si mantengono bassi. Le autorità sottolineano la necessità di investimenti continui e di nuovi programmi per favorire un miglioramento delle competenze.

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Dopo la pandemia «I risultati scolastici del post pandemia si sono stabilizzati su livelli che non erano quelli pre pandemia: bisogna continuare ad investire, nell'auspicio che, con i nuovi programmi, si vada verso un miglioramento. Non abbiamo una risposta su come mai siamo lontani dai risultati pre covid: l'ipotesi è che dopo lo shock il livello si sia assestato ma non ai parametri precedenti. C'è un fenomeno identico in altri Paesi, dalla Francia alla Scandinavia, questa è la nuova normalità e non sappiamo perché stia accadendo: senza dubbio non va abbassata la guardia» ha concluso Ricci. La scuola primaria e il problema della matematica Chi raggiunge almeno il livello base in matematica è poco più del 60% degli studenti con una diminuzione di circa 3 punti percentuali rispetto alla passata rilevazione Invalsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Invalsi, è allarme matematica alle elementari. «Il 40% non ha conoscenze di base»

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