Il ministero del Lavoro e il Cnel hanno avviato un progetto per creare un archivio digitale dei contratti aziendali e territoriali. I contratti di secondo livello, firmati a livello aziendale o territoriale, saranno raccolti in un’unica piattaforma accessibile online. L’applicazione web, sviluppata dal Cnel, permetterà di consultare facilmente questi contratti, rendendo disponibili i documenti in modo pubblico e centralizzato.

I contratti di secondo livello - quelli firmati in azienda o sul territorio - confluiranno così in un unico punto di accesso pubblico, consultabile online attraverso un’applicazione web messa a disposizione dal Cnel. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Intesa tra ministero del Lavoro e Cnel: nasce l’archivio dei contratti aziendali e territoriali

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MINISTERO DEL LAVORO * INTESA CON CNEL, NASCE L’ARCHIVIO DEI CONTRATTI AZIENDALI E TERRITORIALI x.com

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