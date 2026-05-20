Lavoro Margiotta Confsal | Serve elenco al Cnel di contratti virtuosi per combattere dumping
Un rappresentante sindacale ha proposto di creare un elenco ufficiale presso il Cnel e il Ministero del Lavoro che raccoglie i contratti considerati virtuosi. Questa iniziativa mira a contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, ovvero la sottoscrizione di accordi che abbassano i diritti e le retribuzioni di lavoratori. La proposta nasce dalla necessità di individuare e promuovere pratiche contrattuali responsabili, in modo da favorire condizioni di lavoro più eque e trasparenti.
(Adnkronos) – Istituire un elenco ufficiale presso il Cnel e il Ministero del Lavoro per individuare i contratti collettivi nazionali che garantiscono tutele normative ed economiche adeguate o superiori agli standard di riferimento, con l’obiettivo di contrastare i cosiddetti “contratti pirata” e il dumping salariale. E' la proposta avanzata dal segretario generale della Confsal Angelo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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