Lavoro Margiotta Confsal | Serve elenco al Cnel di contratti virtuosi per combattere dumping

Un rappresentante sindacale ha proposto di creare un elenco ufficiale presso il Cnel e il Ministero del Lavoro che raccoglie i contratti considerati virtuosi. Questa iniziativa mira a contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, ovvero la sottoscrizione di accordi che abbassano i diritti e le retribuzioni di lavoratori. La proposta nasce dalla necessità di individuare e promuovere pratiche contrattuali responsabili, in modo da favorire condizioni di lavoro più eque e trasparenti.

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