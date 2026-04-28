Formazione intesa tra Ministero dell' Istruzione e del Merito e Ferrero

Il 28 aprile, a Roma, è stata annunciata una collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'azienda Ferrero. L'accordo riguarda programmi di formazione destinati agli studenti. La firma dell'intesa si è svolta in presenza di rappresentanti delle istituzioni e dell'azienda. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sulla durata dell'iniziativa è stato comunicato. La collaborazione mira a coinvolgere le scuole in attività di formazione con il coinvolgimento diretto dell'azienda.

Roma, 28 apr. (AdnkronosLabitalia) - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente di Ferrero spa Massimo Micieli hanno sottoscritto, presso la sede del MIM, il protocollo d'intesa per promuovere attività educative e formative, di carattere ludico-motorio e di orientamento alla pratica sportiva nelle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I grado, al fine di diffondere la cultura dell'attività motoria e sportiva come leva a favore della formazione degli studenti, nonché dell'inclusione, dell'orientamento e del contrasto alla dispersione scolastica. Questo protocollo riflette la...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Una raccolta di contenuti

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