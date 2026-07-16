A Bagnacavallo è terminato con successo l’intervento di eradicazione del millefoglio brasiliano. La specie invasiva, nota come Myriophyllum aquaticum, è stata rimossa per prevenire danni agli ecosistemi acquatici e migliorare il regolare deflusso delle acque. Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha comunicato l’esito positivo dell’operazione, che ha coinvolto l’eliminazione della pianta dal territorio.

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha reso noto che a Bagnacavallo "si è concluso con esito positivo l’intervento di eradicazione del ‘Myriophyllum aquaticum’, conosciuto come millefoglio brasiliano, una specie vegetale invasiva capace di danneggiare gli ecosistemi acquatici e di ostacolare il regolare deflusso delle acque". L’intervento ha interessato la ‘Fossetta’ Destra insieme ad altri fossi limitrofi situati nel territorio comunale bagnavallese. "La vegetazione infestante e il sedimento colonizzato sono stati rimossi adottando particolari precauzioni per evitare la dispersione anche dei più piccoli frammenti della pianta. I primi controlli effettuati hanno confermano l’esito positivo ed il monitoraggio proseguirà per verificare l’assenza di nuove ricrescite e consolidare nel tempo il risultato raggiunto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intervento contro il ’millefoglio’

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MINI MILLE FOGLIE

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