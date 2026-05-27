«È una tendenza che rilevo sempre più frequentemente nei pazienti, soprattutto tra i ventenni», afferma Raffaele Rauso, chirurgo plastico e vicepresidente FIME – Federazione Italiana Medici Estetici. «Spesso i pazienti non mostrano subito l’immagine elaborata con l’IA, ma entrano molto nel dettaglio tecnico dell’intervento. È lì che il chirurgo deve capire se dietro quella richiesta esiste già un’immagine mentale molto precisa. E non sempre realistica». A confermare il rischio di aspettative irrealistiche è anche lo studio “Impact of Artificial Intelligence (AI) Image Enhancing Filters on Patient Expectations for Plastic Surgery Outcomes”,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I chirurghi plastici contro la versione finale del loro intervento simulata dai pazienti con l'Intelligenza Artificiale: «Un intervento chirurgico modifica un corpo reale, non dei pixel»

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