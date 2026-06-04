Sequestrata maxigabbia intervento contro il bracconaggio
La Polizia Metropolitana di Messina ha sequestrato una maxigabbia utilizzata per il bracconaggio. L’intervento rientra in un’operazione più ampia di contrasto alle attività illegali di cattura di fauna selvatica nelle zone di competenza. Le forze dell’ordine continuano a intervenire per prevenire e reprimere questi reati. Non sono stati riportati dettagli su eventuali persone coinvolte o altre azioni legate al sequestro.
Prosegue l’azione di contrasto al bracconaggio da parte della Polizia Metropolitana di Messina nelle aree del territorio. Nel corso di una perlustrazione rurale, gli specialisti della Sezione Giudiziaria, coordinati dal Comandante, Colonnello Domenico Martino, hanno individuato e sottoposto a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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