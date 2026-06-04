Sequestrata maxigabbia intervento contro il bracconaggio

Notizia in breve

La Polizia Metropolitana di Messina ha sequestrato una maxigabbia utilizzata per il bracconaggio. L’intervento rientra in un’operazione più ampia di contrasto alle attività illegali di cattura di fauna selvatica nelle zone di competenza. Le forze dell’ordine continuano a intervenire per prevenire e reprimere questi reati. Non sono stati riportati dettagli su eventuali persone coinvolte o altre azioni legate al sequestro.