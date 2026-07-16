L'inchiesta milanese sulle presunte interferenze nelle designazioni arbitrali, finalizzate a favorire o danneggiare squadre di Serie A e B, si conclude senza accuse di frode sportiva. Le indagini evidenziano interferenze singole, ma non prove di un sistema organizzato di manipolazione. La procura ha deciso di non procedere con accuse penali, sottolineando l’assenza di elementi sufficienti per contestare reati più gravi.

Milano – L’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte designazioni arbitrali “pilotate”, al fine di favorire alcune squadre di calcio di Seria A e B e danneggiarne altre, finisce, più che in una nube di fumo, in un puzzle in cui i vari tasselli non riescono a incastrarsi. Non c’è, secondo la richiesta di archiviazione avanzata al gip dal pm Maurizio Ascione - che ha lavorato all’inchiesta per due anni, raccogliendo materiali con pedinamenti, intercettazioni e dichiarazioni - dal procuratore aggiunto Paolo Ielo (che affianca nelle indagini Ascione da giugno) e dal procuratore capo Marcello Viola, “un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine” degli arbitri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Interferenze singole ma non frode sportiva”: ecco perché l’inchiesta sugli arbitri finisce in nulla

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