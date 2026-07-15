La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta su Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, sospettato di aver favorito alcune partite. L’indagine riguardava quattro match, tra cui Torino-Inter, e contestava presunte interferenze individuali. Tuttavia, i magistrati hanno deciso che non ci sono elementi per configurare un sistema di frode sportiva. L’indagato è stato escluso dalle indagini e non sono state contestate accuse di frode organizzata.

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette «bussate» alla sala var di Lissone. Archiviazione... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Inchiesta arbitri, i pm chiedono l'archiviazione per Rocchi: «Singole interferenze ma non un sistema di frode». Inter fuori dalle indagini

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