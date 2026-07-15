La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, nell’ambito di un’indagine su presunte assegnazioni arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter. Secondo i pm, ci sarebbero state singole interferenze, ma non un sistema di frode sportiva. La richiesta di archiviazione riguarda anche l’Inter.

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette «bussate» alla sala var di Lissone. Archiviazione... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Inchiesta arbitri, i pm chiedono archiviazione per Rocchi e per l'Inter: «Singole interferenze ma non un sistema di frode»

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Inchiesta arbitri: Rocchi cita un dirigente Inter, chi è e la ricostruzione della Procura di Milano

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Inchiesta arbitri, pm Milano chiedono l'archiviazione per RocchiLa Procura di Milano ha presentato richiesta di archiviazione per l'ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva.

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, nel mirino della magistratura una quarta partita. Per i pm frode sportiva in concorso; Inchiesta arbitri, Rocchi si difende e respinge tutte le accuse del pm Ascione; Gianluca Rocchi ascoltato in Procura, inchiesta arbitri alle battute finali; Inchiesta arbitri, Rocchi risponde alle domande dei pm in Procura a Milano.

Inchiesta arbitri: pm spaccati sull'epilogo dell'indagine Rocchi-Inter. Le toghe concordano sulla parte dell'inchiesta che riguarda le presunte 'bussate' al Var del designatore autosospeso Rocchi e dell'allora supervisore al Var, Andrea Gervasoni. Ma le bussate x.com

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