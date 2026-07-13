L'Inter sta cercando due nuovi difensori centrali per rafforzare il reparto di Chivu. La priorità è Chalobah, difensore inglese del Chelsea, che rimane il principale obiettivo. Sul tavolo rimane anche Stones, ex Manchester City, che potrebbe rappresentare un’opportunità da valutare. La società nerazzurra sta definendo le strategie di mercato per completare il reparto difensivo.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri cercano due nuovi centrali per il reparto di Chivu: l’inglese del Chelsea Chalobah è la priorità, mentre l’ex Manchester City resta un’opportunità da valutare. L’ Inter continua a lavorare per ridisegnare il reparto arretrato dopo gli addii di Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Cristian Chivu due difensori centrali di spessore, in grado di adattarsi alla difesa a tre e di ricoprire più ruoli all’interno del pacchetto arretrato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter In cima alla lista dei desideri resta Trevoh Chalobah. Il centrale del Chelsea continua a essere il profilo preferito dai nerazzurri, anche se la trattativa è momentaneamente rallentata dalle elevate richieste economiche del club inglese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, la difesa cambia volto: Chalobah resta il primo obiettivo, spunta ancora Stones

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