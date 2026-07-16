L'Inter ha iniziato la preparazione della nuova stagione in un paesino della Germania, Donaueschingen, con poco più di 20 mila abitanti. La squadra si è trasferita lì dopo aver vinto lo scudetto e aver concluso i festeggiamenti. Intanto, si intensificano le ricerche di nuovi giocatori dall'esterno, mentre i calciatori si allenano in tranquillità in questa località, che in passato ha ospitato anche il Bayern Monaco.

Dopo lo scudetto e i festeggiamenti, l'Inter decide di ripartire dalla tranquillità di Donaueschingen, città tedesca con poco più di 20 mila abitanti che ha ospitato in passato, però, altre grandi squadre come il Bayern Monaco. Mentre il capitano nerazzurro Lautaro incanta al Mondiale e trascina l'Argentina in finale, Chivu e il resto della squadra si compattano in Germania e attendono che dal mercato arrivi il sostituto di Dumfries sull'esterno., La prima opzione arriva direttamente dall'Inghilterra e risponde al nome di Djed Spence, terzino del Tottenham con 40 presenze tra Premier League e Champions e un Mondiale giocato in maniera convincente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Inter: la nuova stagione comincia in un paesino della Germania. E intanto riparte la caccia all'esterno...

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