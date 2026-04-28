Ultimissime Inter LIVE | Spuntano dubbi su Inter Roma della scorsa stagione Intanto è caccia al vice-Calhanoglu

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dubbi riguardo alla partita tra Inter e Roma della scorsa stagione, mentre si intensifica la ricerca di un sostituto per il vice-Calhanoglu. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle vicende più recenti della squadra nerazzurra, con attenzione alle questioni che coinvolgono il settore tecnico e le strategie future. Restano da seguire gli sviluppi sulle indagini e sui movimenti di mercato in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 28 APRILE. Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma non solo. Il piano nerazzurro. Mercato Inter, in estate serve una nuova alternativa a Calhanoglu: occhi sul giovane Stankovic e non solo Caso Rocchi, dubbi anche su Inter Roma: il fallo su Bisseck e le parole dal VAR: «Fatti i fatti tuoi».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Spuntano dubbi su Inter Roma della scorsa stagione. Intanto è caccia al vice-Calhanoglu Inter Milan thrash Roma with a resounding 5-2 victory Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu saluta i nerazzurri in estate? Intanto parla ZanettiFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non... Ultimissime Inter LIVE: Si punta al rinnovo di Calhanoglu. Intanto Chivu perde due pedine per il Bodo GlimtMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ultimissime Inter LIVE | nessun tesserato nerazzurro tra gli indagati spuntano nuovi aggiornamenti sul Caso Rocchi Dimarco aggiorna i suoi incredibili numeri; DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12!; Mercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono ben 45 milioni di euro. Ecco il piano nerazzurro; Frattesi Inter, spunta l’indiscrezione a sorpresa di Moretto: il centrocampista può lasciare in estate. Frattesi Inter, scenario aperto: secondo Moretto i nerazzurri possono cederlo nella sessione estiva! Le ultimissimeFrattesi Inter, scenario aperto: secondo Moretto i nerazzurri possono cederlo nella sessione estiva! Le ultimissime ... calcionews24.com Sky - Inter, le ultimissime sulla formazione per Torino: riecco Bastoni, Chivu prepara 5 cambi x.com Coppa Italia, Inter-Como: le ultimissime di formazione, Thuram favorito su Esposito Siete d'accordo Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento facebook