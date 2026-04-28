Ultimissime Inter LIVE | la spiegazione di Open Var sul rigore al Torino spuntano dubbi su Inter Roma della scorsa stagione Intanto è caccia al vice-Calhanoglu
Nelle ultime ore, si discute molto sulla decisione di assegnare un rigore al Torino durante la partita più recente. Contestazioni sono arrivate anche riguardo a un episodio della sfida tra Inter e Roma della scorsa stagione, sollevando alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori. Nel frattempo, la società nerazzurra sta cercando un sostituto di Calhanoglu, con diverse trattative in corso per il ruolo di vice.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 28 APRILE. Torino Inter, Tommasi approva il rigore per i granata: «Braccio di Carlos Augusto fuori sagoma, corretta la decisione del VAR». Torino Inter, Dino Tommasi a Open Var ha spiegato come sia stato giusto assegnare il rigore ai granata per il mani di Carlos Augusto Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma non solo.🔗 Leggi su Internews24.com
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