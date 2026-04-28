Ultimissime Inter LIVE | la spiegazione di Open Var sul rigore al Torino spuntano dubbi su Inter Roma della scorsa stagione Intanto è caccia al vice-Calhanoglu

Nelle ultime ore, si discute molto sulla decisione di assegnare un rigore al Torino durante la partita più recente. Contestazioni sono arrivate anche riguardo a un episodio della sfida tra Inter e Roma della scorsa stagione, sollevando alcuni dubbi tra gli addetti ai lavori. Nel frattempo, la società nerazzurra sta cercando un sostituto di Calhanoglu, con diverse trattative in corso per il ruolo di vice.