Inter Jones si allontana | eccessiva la richiesta di 40 milioni

L’Inter ha rifiutato una richiesta di 40 milioni di euro per il giocatore Jones, considerandola eccessiva. La squadra continua a muoversi nel mercato estivo, tra partenze e trattative che non sono andate a buon fine. La dirigenza si trova a dover intervenire con decisione, non solo sulla fascia destra e in difesa. La finestra di calciomercato resta aperta e le trattative sono ancora in corso.

Il calciomercato estivo dell’Inter continua ad essere particolarmente movimentato, fra addii fine di ciclo e affari saltati al photofinish. Dunque, la dirigenza nerazzurra è chiamata ad intervenire con decisione sul mercato, e non solo sulla fascia destra e in difesa. Infatti, anche il centrocampo è un reparto sul quale si riflette in Viale della Liberazione: con Frattesi e Asllani in uscita, Marotta e Ausilio ci dovranno piazzare almeno un colpo. Il nome più caldo è quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool con contratto in scadenza nel 2027. L’inglese rappresenta un profilo molto gradito dai nerazzurri fin da gennaio, quando già si parlava di una possibile cessione di Frattesi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Segui gli aggiornamenti su Inter.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter Curtis Jones, nessun rilancio: il Liverpool resta fermo sulla richiesta da 40 milioniL'Inter non ha avanzato offerte per Curtis Jones, mentre il Liverpool mantiene la richiesta di 40 milioni di euro.

Curtis Jones si allontana, operazione in salita: servono 40 milioni e Iraola vuole tenerlo al LiverpoolCurtis Jones potrebbe lasciare il Liverpool, ma l’operazione è complicata: servono circa 40 milioni di euro.

Temi più discussi: Passi avanti della Juve per Solet e Dibu Martinez, l'Inter rilancia per Curtis Jones: 5 trattative che vi siete persi oggi (4/7); Inter-Jones, il Liverpool fa muro e complica il colpo: servono 40 milioni; Inter, si allontana anche l’obiettivo numero uno del mercato. E la beffa è doppia: il motivo; Curtis Jones si allontana, operazione in salita: servono 40 milioni e Iraola vuole tenerlo al Liverpool.

Curtis Jones si allontana, operazione in salita: servono 40 milioni e Iraola vuole tenerlo al LiverpoolCurtis Jones è un nome sempre più difficile per l’Inter. Ci sono una serie di condizioni che sembrano mettere i bastoni fra le ruote Curtis Jones vicino o lontano dall’Inter? Tante voci sul centrocamp ... msn.com

Inter, tra difesa e fascia destra. Jones in salita, le parole di Iraola allontanano i nerazzurriL'Inter continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per il centro della difesa e, nelle ultime ore, è emerso anche il nome di Cristian Romero. tuttomercatoweb.com