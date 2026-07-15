L'Inter non ha avanzato offerte per Curtis Jones, mentre il Liverpool mantiene la richiesta di 40 milioni di euro. Non ci sono aggiornamenti sulla trattativa tra le due società. Al momento, nessuna proposta è stata presentata e altri club stranieri potrebbero entrare nel mercato per il giocatore. La situazione rimane invariata rispetto alle ultime settimane.

di Alberto Petrosilli Non si registrano novità nella trattativa tra l’Inter e il Liverpool per Curtis Jones e altri club non italiani sono pronti ad inserirsi. Nonostante le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la situazione non ha subito sviluppi e i nerazzurri non hanno presentato alcun rilancio rispetto ai contatti avviati nel mese di giugno. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il Liverpool non abbassa le richieste: servono 40 milioni. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Inter non ha effettuato nuovi rilanci da giugno e il Liverpool continua a valutare Curtis Jones 40 milioni di euro, senza alcuna apertura a uno sconto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter Curtis Jones, nessun rilancio: il Liverpool resta fermo sulla richiesta da 40 milioni

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