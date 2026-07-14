Curtis Jones si allontana operazione in salita | servono 40 milioni e Iraola vuole tenerlo al Liverpool

Da internews24.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Curtis Jones potrebbe lasciare il Liverpool, ma l’operazione è complicata: servono circa 40 milioni di euro. L’allenatore desidera mantenere il centrocampista in rosa, ostacolando la trattativa con l’Inter. Diversi media hanno riportato voci di un possibile trasferimento, ma i dettagli sui costi e le intenzioni del club rimangono incerte. La situazione resta in evoluzione, con poche conferme ufficiali.

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di Stefano Cori Curtis Jones è un nome sempre più difficile per l’Inter. Ci sono una serie di condizioni che sembrano mettere i bastoni fra le ruote. Curtis Jones vicino o lontano dall’Inter? Tante voci sul centrocampista, a fare chiarezza ci prova Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni: OPERAZIONE IN SALITA «Continuare a dire che all’Inter piace Curtis Jones è ripetitivo, perché è così da gennaio. Ma poi c’è la realtà. E il Liverpool parte da 40 milioni e soprattutto è cambiato l’allenatore e Iraola in conferenza ha detto che vuole tenerlo. Un muro non indifferente. A me non risultano offerte dell’Inter negli ultimi giorni, è un’operazione in salita, complicata». 🔗 Leggi su Internews24.com

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