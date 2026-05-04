L'Inter ha vinto contro il Parma, aggiungendo un altro titolo alla sua storia, il 21° scudetto. Tra i protagonisti della partita ci sono Lautaro, Dimarco, Calha e Thuram, che hanno contribuito alla vittoria con le loro prestazioni. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione nel corso della partita, portando a casa il risultato che le permette di festeggiare un nuovo traguardo.

L'Inter è campione d'Italia per la ventunesima volta nella sua storia. Mancava solo l'aritmetica e questa è arrivata nella sfida contro il Parma, vinta per 2 a 0 dalla squadra di Chivu. Uno scudetto conquistato meritatamente dai nerazzurri, che adesso potranno concentrarsi sulla finale di Coppa Italia contro la Lazio. Tanti dei giocatori nerazzurri, oltre ad aver contribuito alla vittoria del campionato, si sono distinti anche al fantacalcio, ottenendo importanti bonus nel corso della stagione. Da Lautaro e Thuram, rispettivamente primo e secondo nella classifica marcatori, a Dimarco, leader assoluto tra gli assistman, i giocatori dell'Inter hanno regalato diverse gioie ai fantallenatori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Lautaro a Dimarco, passando per Calha e Thuram: tutti i protagonisti dell'Inter al Fantacampionato

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