L'Inter ha annunciato che alcuni dei suoi giocatori non sono al massimo della forma e sono stati autorizzati a lasciare temporaneamente il ritiro in vista delle prossime partite. In particolare, il turco e il francese non sono in condizioni ideali e sono stati esclusi dal gruppo per motivi legati alla loro salute. La decisione si è resa necessaria in vista delle sfide di campionato che si giocheranno a Bologna. Nessun altro dettaglio su eventuali procedure mediche o programmi di recupero.

Vinti, e soprattutto festeggiati, i due titoli conquistati in questa stagione da ricordare, per qualche interista adesso può iniziare una sorta di operazione "liberi tutti". Per due elementi della rosa di Cristian Chivu sicuramente: Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. I due non stanno al meglio fisicamente e con il Mondiale alle porte allenatore e club hanno accordato a entrambi la possibilità di "sganciarsi" dal resto della squadra per recuperare al meglio in vista, appunto, della Coppa del Mondo. Niente trasferta a Bologna dunque per l’attaccante francese e per il centrocampista turco che ha recentemente parlato del suo futuro, in cui al momento contempla soltanto il Mondiale e non questioni legate al contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Chivu "libera" gli acciaccati per il Mondiale: Calha e Thuram out a Bologna

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