Tra i 28 convocati per il ritiro in Germania ci sono Pavard e Frattesi, insieme a diversi giovani della Primavera. La lista comprende anche i principali giocatori della prima squadra. L’allenatore ha portato con sé anche altri talenti emergenti, pronti a essere valutati durante la preparazione estiva. La squadra partirà nei prossimi giorni, per un periodo di allenamenti e test fisici prima dell’inizio ufficiale della stagione.

di Alberto Petrosilli Chivu porta 28 giocatori in ritiro: ci sono i big e numerosi talenti della Primavera. L’elenco completo. L’ Inter ha ufficializzato l’elenco dei 28 convocati che prenderanno parte al ritiro in Germania, primo appuntamento della preparazione estiva in vista della nuova stagione. Nella lista figurano gran parte dei protagonisti della prima squadra, insieme a diversi giovani che avranno l’occasione di mettersi in mostra agli ordini di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Tra i portieri sono stati convocati Josep Martinez, Ivan Provedel, Raffaele Di Gennaro e il giovane Farronato. In difesa spiccano le presenze di Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Benjamin Pavard, Carlos Augusto e Federico Dimarco, oltre al nuovo arrivato Luis Henrique, utilizzabile anche sulla corsia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, ecco i convocati per il ritiro in Germania: presenti Pavard e Frattesi, tanti giovani aggregati

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