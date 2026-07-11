L'Inter ha annunciato che durante il ritiro in Germania, dal 16 al 25 luglio, saranno presenti due giocatori considerati esuberi. Si tratta di Benjamin Pavard e Davide Frattesi, che si allenano con la squadra in vista di un possibile trasferimento. Il ritiro si terrà in località della Foresta Nera e sarà guidato dal tecnico Chivu. Entrambi i calciatori sono in attesa di definire il loro futuro con il club.

La Foresta Nera accoglierà tutti. L’Inter partirà in ritiro con due esuberi importanti, Benjamin Pavard e Davide Frattesi. Il francese e l’azzurro, legati da un destino comune, saranno a disposizione di Chivu nel ritiro di Donaueschingen, in Germania, dal 16 al 25 luglio. Nessuno dei due ha chance di rimanere ad Appiano. Riguardo Pavard, reduce dal mancato riscatto da parte del Marsiglia, pesano i cinque milioni netti di ingaggio. “Benji l’interista” è un ricordo sbiadito e annacquato dal tempo. Il francese spera ancora nella pista turca legata al Besiktas, ma lo stipendio è un fattore. Così come il contratto: è legato all’Inter fino al 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, destini incrociati per Frattesi e Pavard: in ritiro da esuberi in attesa di andare via

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