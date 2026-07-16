Durante il ritiro in Germania, l'Inter ha effettuato tre esami medici: Martinez, Pio e Stankovic sono stati valutati da Chivu. La squadra si trova al Severins Resort & Spa Öschberghof, una struttura di lusso immersa nella Foresta Nera, dove rimarrà per dieci giorni. La struttura è circondata da campi di calcio e golf ed è stata scelta come sede del primo ritiro pre-stagionale.

Partiamo dai luoghi. La nuova "casa" dell’Inter a partire da oggi e per i prossimi dieci giorni sarà all’ombra (e al fresco) della Foresta Nera. Il Severins Resort & Spa Öschberghof è una struttura lussuosa e funzionale, immersa nel verde, circondata da campi di calcio e da golf accoglierà la primissima Inter della nuova stagione. Ora i protagonisti. La lista completa dei convocati sarà diramata oggi ma alcune certezze ci sono già. Ci sarà tutto il blocco italiano, i nuovi (Provedel e Massolin), chi è sul mercato, chi è appena ritornato e tanti giovani, da Topalovic a Mosconi, da Akinsanmiro a Kamate, Maye e Lavelli. Oggi è una giornata dalla tabella di marcia serrata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, nel ritiro in Germania tre esami: Martinez, Pio e Stankovic sotto la lente di Chivu

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L'Inter inizierà ufficialmente il ritiro il 16 luglio a Donaueschingen, Baden-Württemberg; il ritiro si concluderà il 25 luglio. Queste sono le date delle amichevoli che l'Inter affronterà nella sua pre-season: Karlsruher SC-Inter 26 luglio 16:30 a Karlsruhe x.com

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